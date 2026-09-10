Russie. Le recrutement d’étrangers pour combattre en Ukraine relève de la traite des êtres humains

par Amnesty International

La Russie a employé des pratiques trompeuses, coercitives et fondées sur l’exploitation, dans le but de recruter des étrangers pour qu’ils rejoignent ses forces armées, et de les envoyer combattre en Ukraine, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse rendue publique jeudi 10 septembre. Dans de nombreux cas, cela constitue une violation des droits humains et […] The post Russie. Le recrutement d’étrangers pour combattre en Ukraine relève de la traite des êtres humains appeared first on Amnesty International. ]]>



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