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Tunisie. Rached Ghannouchi, dont le droit à un procès équitable a été gravement bafoué et dont l’état de santé est très préoccupant, doit être libéré immédiatement

par Amnesty International
Les autorités tunisiennes doivent libérer le responsable de l’opposition Rached Ghannouchi, annuler ses condamnations et mettre fin aux poursuites à caractère politique qui le visent, marquées par de graves violations du droit à un procès équitable, a déclaré Amnesty International jeudi 10 septembre. Dans l’attente de sa libération, l’organisation les appelle également à lui permettre sans délai […] The post Tunisie. Rached Ghannouchi, dont le droit à un procès équitable a été gravement bafoué et dont l’état de santé est très préoccupant, doit être libéré immédiatement appeared first on Amnesty…


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