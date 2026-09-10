Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'épidémie d'Ebola en RDC pourrait être la pire de l'histoire : 4 mesures qui pourraient contribuer à y mettre fin

par Yap Boum, Professor in the faculty of Medicine, Mbarara University of Science and Technology
Marie Roseline Belizaire, Researcher, School of Medicine, Universidad de Alcalá
La prochaine étape de la réponse ne doit pas consister à envoyer davantage de personnes dans les communautés dans le seul but de mettre en œuvre des interventions.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Russie. Le recrutement d’étrangers pour combattre en Ukraine relève de la traite des êtres humains
~ Tunisie. Rached Ghannouchi, dont le droit à un procès équitable a été gravement bafoué et dont l’état de santé est très préoccupant, doit être libéré immédiatement
~ Quels oiseaux pourrait-on voir figurer sur les billets d’euros ?
~ Iran : Une campagne continue d’exécutions illégales cible des manifestants
~ L’interdiction de quitter le territoire : le nouvel outil de la Chine dans la compétition internationale ?
~ Vingt-cinq ans après le 11-Septembre : l’unité des États-Unis à l’épreuve des fractures
~ Derrière la tapisserie de Bayeux, les brodeuses effacées de l’Histoire
~ Pourquoi ne parle-t-on pas davantage de la guerre civile dans les classes espagnoles ?
~ Pourquoi la France a interdit l’absinthe : l’histoire d’un bouc émissaire qualifié de « poison national »
~ Les survivants de la peste nous ont laissé des graffitis, de rares archives… et une leçon pour l’après-Covid
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter