L'épidémie d'Ebola en RDC pourrait être la pire de l'histoire : 4 mesures qui pourraient contribuer à y mettre fin
par Yap Boum, Professor in the faculty of Medicine, Mbarara University of Science and Technology
Marie Roseline Belizaire, Researcher, School of Medicine, Universidad de Alcalá
La prochaine étape de la réponse ne doit pas consister à envoyer davantage de personnes dans les communautés dans le seul but de mettre en œuvre des interventions.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 10 septembre 2026