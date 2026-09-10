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Iran : Une campagne continue d’exécutions illégales cible des manifestants

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une personne participant à un rassemblement tenu à Paris le 31 janvier 2026, pour protester contre la répression brutale de manifestations en Iran, montrait le message inscrit en persan sur un ruban adhésif blanc recouvrant sa bouche : « Non aux exécutions » [en Iran]. © 2026 Daniel Perron/Hans Lucas/AFP via Getty Images En seulement cinq mois, entre le 18 mars et fin août 2026, les autorités iraniennes ont annoncé l’exécution de 29 personnes en lien avec les récentes manifestations. Ces exécutions étaient illégales et violaient le droit international relatif…


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© Human Rights Watch -
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