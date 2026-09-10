À l’ONU, la cloche de la paix sonne dans un monde en guerre

Pour la dernière fois de son mandat, le chef de l’ONU a fait résonner mercredi la cloche japonaise de la paix dans les jardins de l’organisation, à New York. Un rituel empreint d’une gravité particulière, à l’heure où les conflits se multiplient et où la capacité du multilatéralisme à les enrayer paraît plus fragile que jamais.



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