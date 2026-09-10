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Observatoire des droits humains

RDC : les besoins explosent, les financements peinent à suivre

En République démocratique du Congo (RDC), l’ampleur des besoins humanitaires continue de dépasser largement les ressources disponibles. Conflits armés, déplacements de populations, insécurité alimentaire et épidémies mettent des millions de personnes en danger, alors que le financement de la réponse reste très en deçà des besoins.


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© Nations Unies -
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