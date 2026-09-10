Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les attaques contre les écoles ont bondi de 33 % en 2025

L’école n’échappe plus à la violence des conflits. Dans de nombreuses régions du monde, les établissements scolaires sont attaqués, endommagés ou transformés en lieux de confrontation, privant des millions d’enfants d’un espace essentiel pour apprendre et se construire.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Russie. Le recrutement d’étrangers pour combattre en Ukraine relève de la traite des êtres humains
~ Tunisie. Rached Ghannouchi, dont le droit à un procès équitable a été gravement bafoué et dont l’état de santé est très préoccupant, doit être libéré immédiatement
~ L'épidémie d'Ebola en RDC pourrait être la pire de l'histoire : 4 mesures qui pourraient contribuer à y mettre fin
~ Quels oiseaux pourrait-on voir figurer sur les billets d’euros ?
~ Iran : Une campagne continue d’exécutions illégales cible des manifestants
~ Vingt-cinq ans après le 11-Septembre : l’unité des États-Unis à l’épreuve des fractures
~ Derrière la tapisserie de Bayeux, les brodeuses effacées de l’Histoire
~ Pourquoi ne parle-t-on pas davantage de la guerre civile dans les classes espagnoles ?
~ Pourquoi la France a interdit l’absinthe : l’histoire d’un bouc émissaire qualifié de « poison national »
~ Les survivants de la peste nous ont laissé des graffitis, de rares archives… et une leçon pour l’après-Covid
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter