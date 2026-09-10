Afghanistan : Volker Türk dénonce le « silence assourdissant » du monde face à la répression

Plus de cinq ans après le retour des talibans au pouvoir, l’étau continue de se resserrer sur les Afghans, à commencer par les femmes et les filles. Mercredi, le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a dénoncé l’indifférence de la communauté internationale face à des restrictions toujours plus sévères et appelé à exercer une « pression renouvelée sur les autorités de facto ».



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