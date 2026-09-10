Libye : le Conseil de sécurité de l'ONU salue un accord électoral et appelle à saisir cette chance

Après plus d’une décennie de divisions politiques, la Libye entrevoit une nouvelle possibilité de sortir de l’impasse électorale. Le Conseil de sécurité de l’ONU a salué mardi un accord récemment conclu entre les principaux acteurs politiques libyens, le qualifiant d’« étape importante » vers la tenue des premières élections nationales du pays depuis plus de dix ans.

Lire l'article complet © Nations Unies - mercredi 9 septembre 2026