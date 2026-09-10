Népal : les inondations meurtrières ravivent le débat sur la justice climatique

Quinze jours après les crues dévastatrices qui ont ravagé une partie de l’Himalaya, le Népal compte plus de 1 200 morts et des milliers de disparus. Alors que les recherches se poursuivent jusque dans les tunnels des centrales hydroélectriques, l’ONU appelle à ne pas abandonner un pays qui paie au prix fort son exposition au dérèglement climatique.



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