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Observatoire des droits humains

Le Québec a de l’eau en abondance. Comment la gérer de manière responsable et équitable ?

par Marie Larocque, Professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Jimmy Mayrand, Doctorant en aménagement du territoire et développement régionale, Université Laval
Malgré son abondance en eau, le Québec doit mieux gérer la ressource en conciliant les usages et en améliorant les outils de planification à plus long terme.La Conversation


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