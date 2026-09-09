Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Peut-on vraiment détecter les textes générés par IA ?

par François Rastier, Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

L’ESSENTIEL

  • Il est très difficile, aujourd’hui, de savoir si un texte est produit par un humain ou par une intelligence artificielle, malgré des avancées législatives qui vont dans le sens d’un affichage de son usage.

  • Certains logiciels monétisent cette difficulté et proposent de détecter les textes produits par une IA, mais leur fiabilité reste difficile à prouver.

  • Si le règlement européen sur l’IA, l’IA Act, promet plus de transparence sur les contenus générés par…La Conversation


    Lire l'article complet

    © La Conversation -
    Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment plus de 11 millions de salariés états-uniens sont devenus actionnaires de leur entreprise sans débourser un centime
~ Un chasseur qui ne chasse plus : portrait d’un policier de l’environnement
~ Risques liés au plomb : À Abidjan, une approche participative pour sensibiliser les familles et mieux protéger les enfants
~ La justice sud-africaine bloque un projet de Shell : une victoire pour la justice climatique
~ L’interdiction de quitter le territoire : le nouvel outil de la Chine dans la compétition internationale ?
~ Vingt-cinq ans après le 11-Septembre : l’unité des États-Unis à l’épreuve des fractures
~ Derrière la tapisserie de Bayeux, les brodeuses effacées de l’Histoire
~ Pourquoi ne parle-t-on pas davantage de la guerre civile dans les classes espagnoles ?
~ Pourquoi la France a interdit l’absinthe : l’histoire d’un bouc émissaire qualifié de « poison national »
~ Les survivants de la peste nous ont laissé des graffitis, de rares archives… et une leçon pour l’après-Covid
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter
© 2026 Tolerance.ca® Inc. Tous droits de reproduction réservés.

Toutes les informations reproduites sur le site de www.tolerance.ca (articles, images, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Tolerance.ca® Inc. ou, dans certains cas, par leurs auteurs. Aucune de ces informations ne peut être reproduite pour un usage autre que personnel. Toute modification, reproduction à large diffusion, traduction, vente, exploitation commerciale ou réutilisation du contenu du site sans l'autorisation préalable écrite de Tolerance.ca® Inc. est strictement interdite. Pour information : info@tolerance.ca

Tolerance.ca® Inc. n'est pas responsable des liens externes ni des contenus des annonces publicitaires paraissant sur Tolerance.ca®. Les annonces publicitaires peuvent utiliser des données relatives à votre navigation sur notre site, afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêts.
RSS