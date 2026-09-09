Comment plus de 11 millions de salariés états-uniens sont devenus actionnaires de leur entreprise sans débourser un centime
par Arnault Violet, PhD Sciences de Gestion, Aix-Marseille Université (AMU)
Joseph Abdelnour, Professeur Associé en Finance, INSEEC Grande École
Peut-on devenir actionnaire de son entreprise sans rien payer ? Au pays de l’oncle Sam, c’est possible grâce à l’ESOP, un dispositif qui rencontre un grand succès.
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- mercredi 9 septembre 2026