Risques liés au plomb : À Abidjan, une approche participative pour sensibiliser les familles et mieux protéger les enfants
par Flore Gubert, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD); Université Paris Dauphine – PSL
Camille Saint-Macary, Chargée de recherche, Economie du développement, Institut de Recherche pour le Développement, Université Paris-Dauphine, PSL
Véronique Gille, Chargée de Recherche, Economie du Développement, Institut de recherche pour le développement (IRD)
En Côte d’Ivoire, des peintures au plomb sont encore présentes dans de nombreuses habitations. Sensibiliser les habitants, et en particulier les mères de très jeunes enfants, est un enjeu de santé publique.
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- mercredi 9 septembre 2026