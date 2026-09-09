Risques liés au plomb : À Abidjan, une approche participative pour sensibiliser les familles et mieux protéger les enfants

par Flore Gubert, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD); Université Paris Dauphine – PSL

Camille Saint-Macary, Chargée de recherche, Economie du développement, Institut de Recherche pour le Développement, Université Paris-Dauphine, PSL

Véronique Gille, Chargée de Recherche, Economie du Développement, Institut de recherche pour le développement (IRD)