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Observatoire des droits humains

L’interdiction de quitter le territoire : le nouvel outil de la Chine dans la compétition internationale ?

par Yohan Briant, Chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris (ICP), directeur général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (Iega), Institut catholique de Paris (ICP)
La Chine durcit le contrôle des sorties du territoire pour protéger ses intérêts diplomatiques et technologiques, mais aussi pour renforcer l’emprise intérieure du PCC.La Conversation


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