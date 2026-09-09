Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis/Israël/Iran. Une enquête sur les frappes américano-israéliennes contre des quartiers de Téhéran révèle les dommages dévastateurs causés à la population civile

par Amnesty International
Les attaques meurtrières menées en mars 2026 par la coalition américano-israélienne contre des secteurs densément peuplés de Téhéran, qui ont tué et blessé des dizaines de civil·e·s, doivent de toute urgence faire l’objet d’une enquête indépendante et impartiale afin de savoir si elles constituent des crimes de guerre, déclare Amnesty International dans un nouveau rapport […] The post États-Unis/Israël/Iran. Une enquête sur les frappes américano-israéliennes contre des quartiers de Téhéran révèle les dommages dévastateurs causés à la population civile appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment plus de 11 millions de salariés états-uniens sont devenus actionnaires de leur entreprise sans débourser un centime
~ Un chasseur qui ne chasse plus : portrait d’un policier de l’environnement
~ Risques liés au plomb : À Abidjan, une approche participative pour sensibiliser les familles et mieux protéger les enfants
~ La justice sud-africaine bloque un projet de Shell : une victoire pour la justice climatique
~ L’interdiction de quitter le territoire : le nouvel outil de la Chine dans la compétition internationale ?
~ Vingt-cinq ans après le 11-Septembre : l’unité des États-Unis à l’épreuve des fractures
~ Derrière la tapisserie de Bayeux, les brodeuses effacées de l’Histoire
~ Pourquoi ne parle-t-on pas davantage de la guerre civile dans les classes espagnoles ?
~ Pourquoi la France a interdit l’absinthe : l’histoire d’un bouc émissaire qualifié de « poison national »
~ Les survivants de la peste nous ont laissé des graffitis, de rares archives… et une leçon pour l’après-Covid
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter