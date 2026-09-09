« Nous assistons à une accélération de la violence raciste, à laquelle il faut résister »

par Amnesty International

Liliane Umubyeyi sur l’importance de la justice réparatrice La politique a toujours fait partie de ma vie. Je me souviens du climat politique violent ayant précédé le génocide rwandais de 1994 contre les Tutsis, lorsque j’étais enfant au Rwanda. Avant même mes 10 ans, nous avions été forcés à fuir à la suite du génocide. Nous […] The post « Nous assistons à une accélération de la violence raciste, à laquelle il faut résister » appeared first on Amnesty International. ]]>



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