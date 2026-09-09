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L'Afrique ne reçoit que 23 % du financement climatique dont elle a besoin et paie le prix fort pour cela

par Carlos Lopes, Professor at the Nelson Mandela School of Public Governance, University of Cape Town
Les pays africains se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à renforcer leur capacité à s’adapter aux effets du changement climatique. Ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’Accord de Paris, un traité international juridiquement contraignant adopté en 2015, par lequel les pays se sont engagés à agir pour limiter le réchauffement climatique et à renforcer leur capacité à faire face à ses conséquences.

Pour y parvenir, des milliards de dollars de


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