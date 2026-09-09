PISA 2025 et classements scolaires : nous posons-nous les bonnes questions ?
par Claude Diebolt, Directeur de Recherche au CNRS, UMR BETA, Université de Strasbourg
Romain Diebolt, Doctorant, University of Southampton
Nos systèmes éducatifs parviennent-ils à transformer les capacités individuelles en possibilités collectives ? Loin de réduire l’éducation à quelques chiffres, c’est ce que les classements doivent chercher à mesurer.
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- mercredi 9 septembre 2026