Phosphore blanc : Son utilisation récente et ses effets cruels exigent une nouvelle loi

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une munition au phosphore blanc explosait dans le ciel au-dessus de la ville de Khiam, dans le sud du Liban, lors d'une frappe menée par l’armée israélienne dans la nuit du 31 octobre 2024. © 2024 AFP via Getty Images L’utilisation récente de munitions au phosphore blanc par les forces israéliennes au Liban souligne la nécessité d’une nouvelle loi internationale pour réglementer ces armes dévastatrices.Les munitions au phosphore blanc peuvent infliger des brûlures atroces et causer des dommages physiques, psychologiques et socio-économiques permanents.Les pays devraient…



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