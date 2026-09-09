Élections 2026: Face à la guerre tarifaire, Québec solidaire choisit la transition écologique et la souveraineté énergétique pour bâtir l’avenir

Québec, le 8 septembre 2026 – Alors que la guerre tarifaire et l’incertitude pèsent sur notre économie, les porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti, veulent tirer les leçons de cette nouvelle réalité économique et préparer l’avenir. Un gouvernement de Québec solidaire fera le choix de la souveraineté énergétique et de la transition écologique. Ces choix permettront au Québec de gagner en autonomie et de préparer son avenir comme nation.

« Les Québécoises et les Québécois méritent mieux comme projet de société que de payer pour des pipelines en Alberta. On doit transformer notre économie pour arrêter d’être dépendants des sautes d’humeur de Donald Trump. C’est Mark Carney lui-même qui l’a dit : si on n’est pas autour de la table, on est au menu. Ce n’est pas en faisant ce que Trump ou les pétrolières de l’Ouest veulent qu’on va sortir gagnant de cette guerre commerciale. C’est en protégeant notre environnement ici, au Québec, qu’on peut transformer notre économie pour qu’elle soit plus forte, plus indépendante et plus verte », a déclaré Ruba Ghazal.

Afin d’orienter dès maintenant l’économie québécoise dans la bonne direction, un gouvernement solidaire :

-Mobilisera les leviers de l’État pour freiner tout nouveau projet d’infrastructures pétrolières ou gazières en sol québécois.

-Enverra des signaux clairs que le Québec tourne le dos aux énergies fossiles et qu’il a de l’ambition pour la transition.

-Diminuera la dépendance du Québec au pétrole et renforcera notre souveraineté énergétique en investissant dans les énergies renouvelables et les infrastructures de la transition.

« Le plan de Mark Carney peut sembler séduisant à court terme dans le contexte de la guerre tarifaire, mais à long terme, il est nuisible pour le Québec. C’est la même vision économique dépassée qui nous a menés à la crise climatique qu’on vit aujourd’hui : plus d’argent pour les pétrolières, des pipelines et du gaz naturel. On doit agir maintenant pour inverser la tendance et nous défaire des hydrocarbures au lieu de les financer. Ce dont on a besoin, aujourd’hui, c’est de reprendre le contrôle de notre avenir énergétique et faire les choix qui vont rendre le Québec plus fort pour les prochaines décennies », a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.