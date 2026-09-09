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Centres de données : l’ONU alerte sur la pression croissante sur les réseaux électriques

L’essor fulgurant des centres de données, porté notamment par l’intelligence artificielle (IA), pourrait accentuer les tensions sur les réseaux électriques en Europe et en Amérique du Nord, alerte la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).


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© Nations Unies -
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