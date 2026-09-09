À Gaza, les femmes dirigent un foyer sur quatre – deux fois plus qu’avant la guerre

Depuis le cessez-le-feu d'octobre 2025, six femmes et filles continuent d’être tuées chaque semaine à Gaza. Dans le même temps, une famille sur quatre est désormais dirigée par une femme, soit deux fois plus qu’avant la guerre. Veuves, épouses de disparus, de détenus ou de blessés, elles doivent assurer seules la survie de leur famille dans un territoire dévasté.



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