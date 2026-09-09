Les enfants afghans grandissent sous l’emprise de l’idéologie talibane

Cinq ans après leur retour au pouvoir, les Talibans ont instauré un système qui transforme durablement la société afghane. Les filles sont privées d’école, tandis que les garçons reçoivent un enseignement fortement idéologisé. Pour un expert indépendant de l’ONU, cette politique de discrimination ne fait pas seulement des victimes aujourd’hui : elle façonne les générations qui vivront dans l’Afghanistan de demain.



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