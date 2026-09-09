Yémen : plus de 18 500 personnes déplacées en trois jours par la reprise des combats

La brusque intensification des affrontements sur la côte ouest du Yémen a contraint des milliers de personnes à fuir leur foyer en seulement trois jours. Une nouvelle escalade qui menace la relative accalmie observée dans le pays depuis 2022 et fait craindre le retour d’une guerre à grande échelle.



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