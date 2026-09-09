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Observatoire des droits humains

Syrie : pas de transition durable sans justice, avertissent des enquêteurs de l’ONU

La transition syrienne ne pourra être durable sans justice pour les victimes, inclusion politique et garanties solides pour empêcher la répétition des violations des droits humains, ont averti mardi des enquêteurs indépendants de l’ONU devant le Conseil des droits de l’homme, à Genève.


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© Nations Unies -
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