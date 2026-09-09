Liban : l’ONU appelle à stopper l’escalade dans le Sud

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’alarme de l’intensification des opérations militaires israéliennes dans le sud du Liban, notamment à Nabatieh et dans ses environs, où des civils sont tués et blessés, des familles contraintes de fuir et des infrastructures lourdement endommagées.



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