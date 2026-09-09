À l’ONU, le passage de témoin d’une institution sous pression

A peine une session refermée, une autre s’ouvre sur le même paradoxe. Rarement les Nations Unies ont paru aussi nécessaires, rarement elles ont été aussi rudement mises à l’épreuve. Mardi, à New York, l’Assemblée générale a ouvert sa 81e session à « un moment extrêmement périlleux pour l’humanité », selon le chef de l’ONU.



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