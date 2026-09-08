Comment rendre visible le recours à l’IA générative dans l’édition littéraire, ou le rôle du paratexte
par Stéphanie Parmentier, Chargée d'enseignement à Aix-Marseille Université (amU), docteure en littérature française et professeure documentaliste., Aix-Marseille Université (AMU)
Mettre en scène le recours à l’IA générative ou le minorer, quand elle est utilisée dans le cadre de la création littéraire, n’est pas sans conséquences sur l’économie symbolique et matérielle du livre.
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- mardi 8 septembre 2026