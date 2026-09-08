L’intolérance au lactose est en réalité la norme chez l’humain, mais le racisme, le gouvernement des États-Unis et les intérêts commerciaux en ont fait un trouble
par Hilary Smith, Professor of History, University of Denver
La majorité de la population mondiale est intolérante au lactose. Mais la propagande états-unienne et les préjugés scientifiques ont fait du lait et des produits laitiers des aliments de base à l’échelle globale.
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- mardi 8 septembre 2026