Les coulées de boues meurtrières du Népal pourraient-elles advenir en France ?
par Severine Bernardie, ingénieure de recherche en Risque de glissement de terrain, BRGM
L’ESSENTIEL
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Le changement climatique ne peut que favoriser les crues et les coulées de boue.
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L’Europe en a déjà connu, mais d’ampleur nettement moins spectaculaire que celles survenues au Népal, le 26 août 2026.
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Des travaux de recherche permettent de cartographier les endroits à surveiller, d’anticiper les risques et de minimiser les dégâts.
Ces images ont déjà fait le tour du monde. Celles de ces monumentales vagues de boue qui…
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- mardi 8 septembre 2026