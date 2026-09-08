Armes à sous-munitions : Le traité d’interdiction sous pression

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des spécialistes du déminage photographiés devant des sacs de sable roses recouvrant des sous-munitions non explosées, près d'une école dans la province de Xieng Khouang, au Laos, en 2008. La destruction contrôlée des sacs entraîne l’explosion des sous-munitions, éliminant le danger qu’elles représentent. © 2008 Mark Hiznay/Human Rights Watch Les armes à sous-munitions ont tué ou blessé au moins 1 063 personnes dans le monde en 2025. Ce chiffre figure parmi les totaux annuels les plus élevés enregistrés par la Coalition contre les armes à sous-munitions dans son…



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