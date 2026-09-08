Souveraineté technologique : ce que le spatial européen nous apprend de nos dépendances

par Mathilde Aubry, Enseignant-chercheur en économie, EM Normandie

Angélique Chassy, Docteure en Sciences Economiques - EM-Normandie - Business School - Enseignante-Chercheure, EM Normandie

Didier Lebert, Professeur en sciences économiques, ENSTA

Hugo Peter, Enseignant-chercheur en droit et relations internationales et chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense (IESD), École de l’air et de l’espace

Patricia Baudier, Professeure associée de marketing, EM Normandie

Pierre Barbaroux, Enseignant-chercheur en économie, École de l’air et de l’espace