Souveraineté technologique : ce que le spatial européen nous apprend de nos dépendances
par Mathilde Aubry, Enseignant-chercheur en économie, EM Normandie
Angélique Chassy, Docteure en Sciences Economiques - EM-Normandie - Business School - Enseignante-Chercheure, EM Normandie
Didier Lebert, Professeur en sciences économiques, ENSTA
Hugo Peter, Enseignant-chercheur en droit et relations internationales et chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense (IESD), École de l’air et de l’espace
Patricia Baudier, Professeure associée de marketing, EM Normandie
Pierre Barbaroux, Enseignant-chercheur en économie, École de l’air et de l’espace
Il est intéressant de repenser la souveraineté technologique comme une capacité à organiser les interdépendances sans perdre sa liberté d’action – plutôt que comme une autarcie.
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- mardi 8 septembre 2026