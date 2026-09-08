Hongrie. Meta n’a pas fait barrage aux contenus anti-LGBTI sur Facebook

par Amnesty International

Ce Communiqué de presse contient des informations susceptibles de heurter la sensibilité de certains lectrices et lecteurs Meta n’a pas fait barrage aux propos préjudiciables tenus sur Facebook à l’encontre de la communauté LGBTI en Hongrie, du fait d’une application défaillante de ses propres règles de modération, écrit Amnesty International dans une nouvelle synthèse. Dans […] The post Hongrie. Meta n’a pas fait barrage aux contenus anti-LGBTI sur Facebook appeared first on Amnesty International. ]]>



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