Restauration des parcours en Afrique de l’Est : pourquoi les éleveurs doivent être au cœur des politiques
par Sougueh Cheik, Docteur en sciences de l’environnement (sciences du sol) et chercheur au Centre d'Étude et de Recherche de Djibouti (CERD), Institut de recherche pour le développement (IRD)
Les politiques de restauration ne sont jamais de simples opérations techniques : elles reposent sur un modèle de fonctionnement des écosystèmes.
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- mardi 8 septembre 2026