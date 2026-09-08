Afghanistan : un an d’exclusion pour les employées afghanes de l’ONU, un avenir qui se ferme pour les filles

Un an après l’interdiction faite aux employées afghanes des Nations Unies d’accéder aux locaux de l’Organisation dans tout le pays, le Secrétaire général réclame la levée immédiate de cette mesure. L’ONU estime qu’elle entrave l’aide destinée aux femmes et aux filles, alors que les besoins humanitaires restent considérables.

Lire l'article complet © Nations Unies - lundi 7 septembre 2026