Myanmar : trafics, escroqueries et mines illégales nourrissent le conflit

Les trafics de drogue, les centres d’escroquerie et l’exploitation minière illégale prospèrent sur fond d’effondrement de l’État de droit au Myanmar. Selon le chef des droits de l’homme de l’ONU, ces activités alimentent le conflit, aggravent les atteintes aux droits humains et privent la population de ses ressources.



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