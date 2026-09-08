Québec solidaire veut redonner du pouvoir aux peuples québécois

Québec, le 6 septembre 2026 – Un gouvernement de Québec solidaire entreprendra deux grands chantiers pour renforcer et redonner confiance en la démocratie québécoise: il réformera le mode de scrutin, afin que chaque vote compte réellement, et il instaurera un droit d’initiative populaire pour permettre à la population d’avoir une prise de décision politique entre les élections.

« Notre démocratie est malade depuis trop longtemps et nourrit le cynisme des citoyens. Alors que d’autres pays ont modernisé leur mode de scrutin, on fonctionne encore avec un vieux modèle qui ne reflète que partiellement la volonté populaire. Ça fait des années qu’on en parle, il est temps de le changer. On peut s’inspirer des expériences internationales et réformer notre mode de scrutin, afin que toutes les voix soient prises en compte. Pour que votre voix compte réellement, peu importe où on habite au Québec. Il est temps de redonner du pouvoir au peuple pour garder notre démocratie forte », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Réformer le mode de scrutin

Dans les 100 premiers jours de son mandat, un gouvernement solidaire lancera une réforme du mode de scrutin pour instaurer un système proportionnel mixte compensatoire.

Avec ce modèle, les électeurs votent à la fois pour une personne dans leur circonscription et pour un parti à l’échelle régionale.

Les députés de circonscription assurent un ancrage local fort, tandis que les sièges régionaux servent à corriger les écarts entre le vote populaire et le nombre de sièges obtenus.

Comme la compensation se fait par région, cela permet à davantage de voix d’être représentées dans toutes les régions du Québec, y compris celles où un parti n’aurait autrement aucun député.

Dans les 100 premiers jours de son mandat, un gouvernement solidaire lancera une réforme du mode de scrutin pour instaurer un système proportionnel mixte compensatoire. Avec ce modèle, les électeurs votent à la fois pour une personne dans leur circonscription et pour un parti à l’échelle régionale. Les députés de circonscription assurent un ancrage local fort, tandis que les sièges régionaux servent à corriger les écarts entre le vote populaire et le nombre de sièges obtenus. Comme la compensation se fait par région, cela permet à davantage de voix d’être représentées dans toutes les régions du Québec, y compris celles où un parti n’aurait autrement aucun député. Donner une voix à la population entre les élections

Un gouvernement solidaire instaurera également des référendums d’initiative populaire afin que la démocratie ne s’exerce pas seulement une fois tous les quatre ans.

Ces référendums permettront aux citoyens d’exiger l’adoption d’une mesure législative ou de bloquer l’application d’une loi votée par l’Assemblée nationale.

Le Directeur général des élections sera mandaté de mettre en place un tel système pour assurer que le processus soit le plus démocratique et représentatif possible.

Les mesures constitutionnelles, celles relevant de la Charte des droits ainsi que les traités internationaux seront exclues de ce mécanisme.

« La réforme du mode de scrutin et les référendums d’initiative populaire vont permettre aux gens d’avoir une réelle prise sur la politique. La démocratie doit s’exprimer 365 jours par année, pas seulement une fois tous les quatre ans. La politique devrait partir d’en bas, pas d’en haut. C’est comme ça qu’on va transformer notre démocratie, la renforcer et faire en sorte qu’elle représente réellement la volonté populaire », a ajouté Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.