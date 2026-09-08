Québec solidaire augmentera le salaire minimum à 20$ de l’heure et soutiendra les employeurs dans la transition.

Montréal, le 7 septembre 2026 – Un gouvernement de Québec solidaire augmentera le salaire minimum à 20$ l’heure dès le 1er mai 2027 et mettra en place un plan pour soutenir les organismes communautaires, les PME et les entreprises agricoles dans cette transition.

Le salaire minimum actuel ne permet pas à une personne qui travaille à temps plein de payer son loyer, ses courses et ses factures. Un Québécois sur trois a connu de l’insécurité alimentaire et une personne sur quatre ayant recours à une banque alimentaire travaille à temps plein. C’est un non-sens.

Au taux actuel de 16,60 $ l’heure, une personne qui travaille 35 heures par semaine gagne 30 212 $ brut par année, soit moins que le revenu viable de 41 585 $ après impôt pour une personne seule à Montréal en 2026.

En rehaussant le salaire minimum à 20$ l’heure, Québec solidaire apportera une bouffée d’air frais aux travailleurs et travailleuses qui vivent avec une forte anxiété financière malgré leur travail. Cet ajustement permettra de rattraper le retard du Québec en la matière, alors que quatre provinces canadiennes ont déjà procédé à l’augmentation du salaire minimum ou l’ont annoncée.

De plus, afin d’accompagner les employeurs dans cette transition, un gouvernement solidaire prévoit une enveloppe de soutien de 330 millions $ dès l’an 1 d’un premier mandat.

« Les gens au bas de l’échelle salariale au Québec souffrent le plus de l’augmentation du coût de la vie. Certaines personnes travaillent 40h par semaine et à la fin du mois, ils se demandent comment ils vont payer le loyer, l’épicerie et toutes les autres factures. Le travail, ça devrait nous permettre de vivre, pas juste de survivre. Un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté et les inégalités, c’est d’augmenter le salaire minimum », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« C’est pas normal que des travailleurs et, plus souvent, des travailleuses n’aient pas un salaire qui leur permette de sortir la tête de l’eau. Leur travail est important et leur salaire devrait leur permettre de vivre sans angoisse, de profiter un peu de la vie et d’économiser », a ajouté Virginie Chevalier-Archambault, candidate de Québec solidaire dans Rimouski.