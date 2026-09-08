Grand âge et perte d’audition : le manque de dépistage finit par coûter cher
par Laurence Hartmann, Maîtresse de conférences en sciences économiques - Economiste de la santé, laboratoire LIRSA EA4603, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
La perte auditive, qui survient avec l’âge, reste mal dépistée et prise en charge. Pourtant les données démontrent l’intérêt des appareils auditifs pour prévenir les chutes et le déclin cognitif.
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- lundi 7 septembre 2026