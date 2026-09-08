Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les inondations au Népal: reportage de la journée du 27 août 2026

par Divine Sindjoun
Un reportage photographique sur les avalanches-inondations dévastatrices au Népal, où des familles cherchent proches et maisons après que des torrents de boue ont bouleversé leur vie.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Négociations de libre-échange et culture : que signifie le double discours du gouvernement fédéral ?
~ Comment rendre visible le recours à l’IA générative dans l’édition littéraire, ou le rôle du paratexte
~ L’intolérance au lactose est en réalité la norme chez l’humain, mais le racisme, le gouvernement des États-Unis et les intérêts commerciaux en ont fait un trouble
~ Les agences privées de garde d’enfants : entre promesses aux parents et réalité du marché
~ Qu’est-ce que le « bear market » pour les cryptomonnaies ?
~ Souveraineté de l’Europe spatiale : des écosystèmes performants pour la transformation numérique des start-up et des PME
~ Allemagne : les multiples effets du triomphe de l’AfD en Saxe-Anhalt
~ Les coulées de boues meurtrières du Népal pourraient-elles advenir en France ?
~ « L’évolution de l’électorat rend possible la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle »
~ Armes à sous-munitions : Le traité d’interdiction sous pression
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter