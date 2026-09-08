Pourquoi les forêts françaises sont-elles si peu assurées ?
par Marielle Brunette, Directrice de recherche, Inrae
Fanny Claise, Post-doctorante en économie, Inrae
L’ESSENTIEL
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Seuls 7,5 % de la forêt privée française sont assurés contre l’incendie et/ou la tempête.
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Ce faible taux s’explique notamment par la présence d’aides publiques et d’assurances jugées trop chères ou incomplètes.
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Les modèles d’assurance étrangers pourraient offrir des pistes de réflexion pour faire évoluer le modèle français.
Sécheresses, incendies, attaques d’insectes… les forêts françaises sont de plus en plus exposées…
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- lundi 7 septembre 2026