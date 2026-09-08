Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le RN veut interdire le foulard islamique dans l’espace public : une rupture avec les principes de liberté religieuse et de non-discrimination

par Lauren Bakir, chercheure en droit public, Université de Strasbourg
Le Rassemblement national souhaite interdire le foulard islamique dans l’espace public, s’il emporte l’élection présidentielle. Le principe invoqué par le RN est la lutte contre l’islamisme. Or, les données de la recherche ne permettent pas de réduire le port du voile à une motivation politique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Négociations de libre-échange et culture : que signifie le double discours du gouvernement fédéral ?
~ Comment rendre visible le recours à l’IA générative dans l’édition littéraire, ou le rôle du paratexte
~ L’intolérance au lactose est en réalité la norme chez l’humain, mais le racisme, le gouvernement des États-Unis et les intérêts commerciaux en ont fait un trouble
~ Les agences privées de garde d’enfants : entre promesses aux parents et réalité du marché
~ Qu’est-ce que le « bear market » pour les cryptomonnaies ?
~ Souveraineté de l’Europe spatiale : des écosystèmes performants pour la transformation numérique des start-up et des PME
~ Allemagne : les multiples effets du triomphe de l’AfD en Saxe-Anhalt
~ Les coulées de boues meurtrières du Népal pourraient-elles advenir en France ?
~ « L’évolution de l’électorat rend possible la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle »
~ Armes à sous-munitions : Le traité d’interdiction sous pression
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter