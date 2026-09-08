Central Park s’adapte au changement climatique tout en aidant New York à rester au frais

À Manhattan, le changement climatique ne se lit plus seulement dans les rapports scientifiques : il se voit aussi à Central Park. Ce poumon vert emblématique de New York doit faire face à des pluies plus violentes, aux inondations et à l’érosion des sols, tandis que des vagues de chaleur toujours plus longues mettent à l’épreuve ses écosystèmes comme ses visiteurs.



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