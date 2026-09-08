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Observatoire des droits humains

Une action coordonnée en faveur de la qualité de l’air et de la lutte contre le changement climatique peut rapporter 15 dollars pour chaque dollar dépensé

Lutter simultanément contre la pollution atmosphérique et le changement climatique peut sauver des millions de vies, réduire le réchauffement climatique et générer environ 15 dollars de retombées économiques pour chaque dollar dépensé, révèle un nouveau rapport soutenu par l’ONU.


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© Nations Unies -
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