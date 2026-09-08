Soudan : les drones armés étendent les ravages du conflit, frappant hôpitaux et écoles

Au Soudan, les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) recourent de plus en plus à des drones à longue portée, ce qui se traduit par des attaques s’étendant désormais bien au-delà des lignes de front traditionnelles. Ecoles, hôpitaux, marchés : les populations sont ainsi exposées à des attaques dont les effets dépassent largement le champ de bataille. La Mission d’enquête de l’ONU sur le Soudan estime disposer de motifs raisonnables de croire à de graves violations susceptibles de constituer des crimes de guerre.



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