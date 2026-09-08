IA : Volker Türk appelle à agir avant qu’elle ne devienne « un risque existentiel pour l’humanité »

Le Chef des droits de l’homme de l’ONU tire la sonnette d’alarme à Genève : une intelligence artificielle (IA) avancée pourrait, selon lui, constituer un « risque existentiel pour l’humanité ». Volker Türk réclame donc des règles contraignantes, des contrôles indépendants et des limites claires avant que la technologie ne devienne incontrôlable. Son constat est brutal : chaque retard dans sa régulation accroît le pouvoir des géants de la tech.



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