Et si ne pas grandir était la meilleure stratégie pour une entreprise ? Éloge du « no-growth »

par Marion Polge, Maitre de conférences HDR en sciences de gestion, Université de Montpellier

Colette Fourcade, Maître de conférences honoraire, Université de Montpellier

Martine Spence, Professeur titulaire, école de gestion Telfer, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa