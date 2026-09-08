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Observatoire des droits humains

Et si ne pas grandir était la meilleure stratégie pour une entreprise ? Éloge du « no-growth »

par Marion Polge, Maitre de conférences HDR en sciences de gestion, Université de Montpellier
Colette Fourcade, Maître de conférences honoraire, Université de Montpellier
Martine Spence, Professeur titulaire, école de gestion Telfer, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
La course effrénée à la croissance ne convainc pas tous les entrepreneurs. Les sceptiques ? Les micro-entreprises, cœur du tissu économique français.La Conversation


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