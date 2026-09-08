« J’ai refusé ce mariage » : à la rencontre de trois Ouest-Africaines qui se sont battues pour leur droit à l’éducation

par Amnesty International

« À partir du moment où j’ai refusé ce mariage, j’étais battue chaque jour » « Quand j’avais 14 ans, mon père a voulu me marier avec un cousin qui avait une trentaine d’années. Il avait commencé à préparer le mariage dans mon dos, j’ai constaté qu’il avait déjà acheté les pagnes pour faire coudre les habits pour […] The post « J’ai refusé ce mariage » : à la rencontre de trois Ouest-Africaines qui se sont battues pour leur droit à l’éducation appeared first on Amnesty International. ]]>



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