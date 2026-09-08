La couronne numérique : reconquérir la dignité humaine à l'ère de l'IA

par Rachel Houpe

En ancrant l'IA dans le droit à la vie, à l'égalité, à la liberté d'expression, aux biens essentiels et à la vie privée, nous nous assurons qu'elle reflète nos valeurs les plus élevées,



Lire l'article complet